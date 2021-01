Bologna-Milan, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Giusti i due rigori per i rossoneri"

"Ci sono entrambi i calci di rigore assegnati al Milan". Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport in merito ai due episodi che hanno causato i calci di rigore che hanno portato il Milan a vincere sul campo del Bologna: "Al 24’ su retropassaggio di Barrow, Dijks si vede scavalcato da Leao. La trattenuta è evidente e impedisce al portoghese di arrivare sul pallone. Giusto il rigore e il giallo. Regolare anche la posizione di Rebic che non invade l’area al momento del tiro di Ibrahimovic dagli 11 metri. Nella ripresa al 54’ su lancio lungo di Leao, Soumaoro salta in modo scomposto e tocca la palla prima con un braccio e poi con l’altro: inevitabile il fischio".