Bonaccini (Emilia Romagna) a La Gazzetta dello Sport: "Tifosi allo stadio una grande vittoria"

"Tifosi allo stadio una grande vittoria", titola La Gazzetta dello Sport sulle parole di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, che stasera ospiterà la finale di Coppa Italia. "La presenza dei tifosi è una grande vittoria e un passo molto importante per tutti. Lo scorso anno arrivò l’estate, che è un vaccino naturale, molti s’illusero che il Covid fosse sconfitto, invece in autunno ci travolse la seconda ondata. Adesso però abbiamo lo strumento, che è il vaccino. Stanno crollando il numero di contagiati e quello dei ricoverati e sta scendendo finalmente anche quello dei decessi. Sono fiducioso, l’obiettivo è riaprire senza dover chiudere più. Dello sport non parla quasi nessuno, però è uno dei settori più nel dramma: è necessario riaprire per salvarlo. Servono i ristori, di cui si sta occupando il Governo, ma soprattutto una ripartenza in sicurezza e la presenza delle persone", dice Bonaccini sulle colonne della rosea.