Boniperti, addio a una leggenda. Gazzetta dello Sport: "L'amore con la Juve durato una vita"

La Gazzetta dello Sport scrive sull'addio di Boniperti: "L'amore con la Juventus durato una vita". Lasciava sempre la tribuna al 45', è rimasto aggrappato alla vita fino al 92' dei suoi anni in bianconero. Una vita intera dedicata alla Vecchia Signora, prima da giocatore, poi da dirigente. Era il presidentissimo, simbolo della Juve nell'Italia e nel mondo, nessuno più di lui ha rappresentato il club bianconero. Era LA Juve. Nel '53 un riconoscimento che in pochi possono vantare: fu l'unico italiano presente nella squadra 'resto del mondo' che affrontò l'Inghilterra per festeggiare i 90 anni della FA. Finì 4-4 a Wembley, con una sua doppietta. E' stato grande da giocatore e da dirigente. Il suo motto resterà per sempre: "Alla Juve vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".