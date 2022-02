Branca a Tuttosport: "Mou bollito? Tutta invidia. Voleva Carvalho e Deco all'Inter"

vedi letture

Marco Branca, ex ds dell'Inter, ha parlato a Tuttosport: "Mou bollito? Tutta invidia. Voleva Carvalho e Deco all'Inter". Oggi il ritorno dello Special One nella San Siro nerazzurra e l'ex dirigente dell'Inter ha parlato del tecnico portoghese ora alla Roma: "Lui bollito? Tutta invidia, che è il male del secolo". Branca ha poi svelato un retroscena di mercato risalente proprio ai tempi dell'Inter del Triplete: "Come lo convinsi a prendere Lucio e non Van Buyten? Lui voleva Carvalho e Deco. Non è uno che si fossilizza sui nomi se l'alternativa è altrettanto valida. Qualche volta io ho convinto lui, altre volte lui ha convinto me".