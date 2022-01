Bruscolotti a Il Mattino: "Insigne, ci vuole carattere per affrontare i prossimi mesi"

Intervistato dalle colonne de Il Mattino, Beppe Bruscolotti, storico capitano azzurro, ha parlato dell'imminente addio di Insigne al Napoli. "Non mi ha sorpreso niente in questa vicenda" ha raccontato l'ex difensore partenopeo "tutto normale se contestualizzato nel calcio di oggi". Un calcio che non ha più bandiere e dove i capitani non sono più quelli di una volta. "Il senso di attaccamento alla maglia è stato stravolto" spiega Bruscolotti, che però aggiunge: "Non è scritto da nessuna parte che un calciatore debba vestire in eterno la maglia della propria città, né tanto meno che una società sia obbligata a tenerlo per tutta la carriera". E se cercare un colpevole in questa vicenda è superfluo, l'analisi della questione va indietro di un anno: "Se il tira e molla è durato un anno senza trovare alcuna soluzione, significa che non c'è stata alcuna reale intenzione di prolungare il contratto. Come sempre, si è giocato sulla pelle dei tifosi che hanno sperato fino a ieri in un finale diverso". Ora il vero problema può presentarsi proprio se quegli stessi tifosi che tanto lo hanno acclamato, iniziassero a contestarlo. "Bisogna avere un carisma e una personalità talmente forti da poter sopportare i prossimi cinque mesi, onestamente non so se Lorenzo ne sia capace, spero fortemente di essere smentito altrimenti il cammino da qui a maggio sarà una tortura" chiosa l'ex capitano partenopeo che, come tale, pensa al futuro: "Prossimo capitano? Koulibaly tutta la vita".