Bucchioni su Il Tirreno: "Italia, capolavoro di programmazione. Esempio per il paese"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato per Il Tirreno il cammino dell'Italia. Oggi abbiamo una nazionale che piace, diverte, gioca un calcio moderno - si legge - ma conosce anche le nostre radici che affondano nella solidità e concretezza difensiva. Niente nasce per caso, così come questa Italia, frutto della programmazione, del lavoro, delle idee e del coraggio. Contro la Spagna, questi ultimi giocavano meglio ma noi volevamo vincere e basta. Seguendo l'azzurro, anche il Paese ha capito che si può tornare a correre, giocare, divertirsi facendo squadra.