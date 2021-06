Buffon torna al Parma 20 anni dopo. Tuttosport: "Un sì di cuore"

Tuttosport nell'edizione odierna analizza il ritorno ormai imminente di Gianluigi Buffon al Parma. L'ex Juventus firmerà un biennale per la società dove ha iniziato la carriera, chiudendo così il cerchio con una scelta di cuore. Il portiere più forte dell'era moderna del calcio a giocare in Serie B per riportare in A i ducali e disputarvi l'ultimo (davvero?) anno di calcio. Lo affascinava il Barcellona, ma avrebbe fatto il secondo ed allora poteva rimanere alla Juventus. Ha scartato Olympiakos e Besiktas perché sarebbe stato troppo lontano dalla famiglia ed ha infine deciso di firmare un biennale a 43 anni. Prima di iniziare, forse, il percorso da dirigente, con la Juventus che è sempre casa sua, si è posto il desiderio di arrivare a giocare in A e, poi, il Mondiale, obiettivo non dichiarato.