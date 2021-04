Cairo alla Gazzetta dello Sport: "Calcio femminile sta crescendo. Al Toro penso a fare di più"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del calcio femminile e del suo Torino: "Il vostro messaggio "tutto il rosa della vita" è pieno di positività e rinascita. Allo stesso tempo lo leggo come un invito a una maggiore inclusione delle donne nella vita lavorativa e anche nello sport. Hanno delle qualità notevolissime ed è giusto che possano ricoprire ruoli più importanti nella società. Possono dare un contributo molto forte nella vita di tutti i giorni: in politica, nelle imprese, nelle professioni. Hanno un modo di vedere le cose differente da noi uomini. E poi si sono appassionate di più allo sport, sia come tifose che come praticanti. Il calcio femminile sta crescendo tantissimo e coinvolge in modo sempre maggiore. Noi al Toro abbiamo un buon settore giovanile e una squadra juniores, ma sto pensando di fare fi più".