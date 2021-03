Calcio e TV, la svolta. Corriere della Sera: "La serie A passa su Dazn che batte Sky"

vedi letture

"La serie A passa su Dazn che batte Sky" scrive il Corriere della Sera. Svolta epocale in Serie A: dopo 18 anni di dominio, Sky cede il passo a Dazn. Le immagini trasmesse per la prima volta interamente in streaming con Dazn che, insieme a Tim, si è assicurata il pacchetto 1 e 3, per 840 milioni di euro per 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva: il più importante accordo di streaming sportivo mai realizzato in Europa!