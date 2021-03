Caos Lazio-Torino, Corriere dello Sport: "Il giudice sportivo può evitare il 3-0"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Lazio-Torino con il titolo seguente: "Il giudice sportivo può evitare il 3-0". Si sono incartati tra protocolli e regolamenti e ancora una volta sono stati scavalcati da un divieto Asl. Dopo il caso Juventus-Napoli non è stato deciso come intervenire nell'eventualità di nuovi divieti Asl e quindi si è optato per non riviare la gara e, all'unanimità, si è deciso di attenersi scrupolosamente al protocollo. I tempi della giustizia sportiva sono lunghi, ora si rischia seriamente di compromettere il campionato.