Caos Lazio-Torino, palla in tribunale. La Stampa: "Si può giocare in aprile"

La Stampa dedica spazio alla vicenda Lazio-Torino: "Palla in tribunale. Si può giocare in aprile" scrive il quotidiano. La gara tra i biancocelesti e i granata va davanti al tribunale ma il finale potrebbe essere diverso da Juve-Napoli (dovrebbe rigiocarsi il 17 marzo). La Asl, con tanto di lettera inviata al presidente della Lega Dal Pino, ha spiegato come il Toro fosse impossibilitato a raggiungere Roma perché obbligato all'isolamento domiciliare fino alla mezzanotte di ieri. E ora il Giudice Sportivo Mastrandrea potrebbe decidere per il rinvio della partita, obbligando la Lega a trovare una nuova data, senza assegnare la sconfitta a tavolino e penalità in classifica ai granata.