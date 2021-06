Caso Eriksen. Il QS: "In Italia corsi obbligatori di primo soccorso per i professionisti"

Negli occhi dei tifosi, di quei drammatici minuti seguiti al malore di Christian Eriksen, è rimasta la reazione tempestiva di Kjaer che ha contribuito a salvare la vita all'amico e compagno di Nazionale. Gravina ha deciso di prendere d'esempio il difensore rossonero per una novità regolamentare che partirà dalla prossima stagione: come spiega l'edizione odierna del QS, non ci si potrà iscrivere ai campionati professionistici senza aver fatto il corso che insegnerà ai calciatori a praticare il massaggio cardiaco e le altre manovre necessarie in casi di emergenza. Già da ieri i medici della task force federale stanno lavorando in questa direzione.