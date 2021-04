Caso tamponi. Il Messaggero: "Oggi il giorno del ricorso laziale contro la condanna di Lotito"

vedi letture

"Oggi il giorno del ricorso laziale contro la condanna di Lotito", titola Il Messaggero sul caso tamponi. Ieri riunione fiume nello studio dell'avvocato Gentile, visto che oggi la Lazio presenterà il ricorso contro la sentenza di condanna del Tribunale Federale. 13 mesi e 10 giorni per Lotito, 16 mesi per i medici, le richieste della Procura Federale, che ricorrerà anch'essa in appello. Ma Lotito punta ad una riduzione, se non all'assoluzione, dei 7 mesi di inibizione inflittigli. La tesi biancoceleste si basa sull'inefficacia del protocollo FIGC, non approvato dal CONI.