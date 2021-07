Ceferin, zero scherzi. Tuttosport: "Atmosfera bollente, Italia senza alleati"

In vista della finale dell'Europeo Tuttosport dedica uno spazio anche alle polemiche. L'Italia di Mancini giocherà a Wembley dove 66.000 persone, il 75%, sarà inglese e quindi non si tratterà assolutamente di campo neutro. Alla squadra di Southgate, in semifinale, è stato concesso un rigore poco convincente da Makkelie visto il contatto tra Sterling e Maehle e considerati anche i due palloni in campo. Il direttore di gara sarà Bjorn Kuipers, mentre stona la bocciatura di Cuneyt Cakir che però, sembra non essere nelle grazie di Ceferin. Il presidente UEFA ha stretto una sorta di alleanza con Boris Johnson e l'aver confermato la Final Four a Londra nonostante i casi di Covid è stata solo la prima 'cambiale' di questa amicizia. L'altra potrebbe completarsi domenica.