Cena McKennie, Repubblica: "Reazione Juve molto diversa dalla linea morbida con CR7"

Feste di compleanno in lockdown, violazioni della quarantena, romantici weekend fuori regione, cenoni di Capodanno per non pochissimi intimi: Repubblica evidenzia quanto Cristiano Ronaldo se ne sia infischiato, in questi mesi, delle norme di comportamento, passando tuttavia indenne a provvedimenti poiché la Juventus chiudeva un occhio quando vinceva. Ora che è in barca, invece, no: le conseguenze portano soprattutto a una rottura dei rapporti con Dybala, la cui cessione in estate è ormai scontata. A meno che l'argentino non si metta di traverso aspettando, senza giocare, il 30 giugno 2022, giorno della scadenza del contratto.