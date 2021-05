Cessioni e risparmio ingaggi. Gazzetta dello Sport: "Milan all'assalto per De Paul"

La Gazzetta dello Sport scrive che il primo obiettivo del Milan per dare fantasia all'attacco è Rodrigo De Paul, il cui costo è di 40 milioni. Per renderlo meno impegnativo, i rossoneri starebbero pensando ad alcune cessioni: la prima porta ad Hauge, possibile parziale contropartita. Poi Calhanoglu, che impegnava le finanze rossonere per 2,5 milioni a stagione che, col prolungamento, sarebbero diventati 5. Con 3 milioni a De Paul, dunque, per il Diavolo sarebbe comunque un risparmio. Altri soldi potrebbero entrare dagli addii di Castillejo e Krunic, così come dai prestiti nuovamente diretti altrove: Conti, Laxalt, magari Caldara.