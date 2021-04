Champions League, Corriere della Sera: "Scatenati Vinicius e Foden, ragazzi del 2000"

"Scatenati Vinicius e Foden, ragazzi del 2000" scrive il Corriere della Sera dopo i primi due quarti di finale andati in scena ieri. Nella battaglia a distanza tra Haaland e Mbappé, che contano di prendere il posto a breve di Messi e Ronaldo, si inseriscono di prepotenza due ragazzi del 2000, Phil Foden del Manchester City e Vinicius Junior del Real Madrid, entrambi a segno ieri ed entrambi protagonisti con le maglie delle loro squadre. Foden toglie le castagne dal fuoco a Pep Guardiola, al 90', ma per il ritorno ci vorrà di più (da quando allena il City non ha mai superato l'ostacolo dei quarti). Il Real, la 'squadra dei sopravvissuti' come la chiamano in Spagna, intravede le semifinali (3-1 sul Liverpool) e vincendo il Barça nel Clasico potrebbe cambiare il finale anche nella Liga.