Ci pensa sempre Chiesa. Corriere dello Sport: "La locomotiva che ci porta in Paradiso"

vedi letture

Affidatevi a lui, e qualcosa succederà: i due gol di Chiesa in questo Europeo sono ganci di salvataggio, operazioni d'emergenza per estrarre l'Italia da un crepaccio tecnico e tattico. Federico si sente più agile e più vivo quando gli chiedono aiuto - scrive oggi il Corriere dello Sport -, quando avverte il peso del mondo sulle spalle. Non ha uno schema fisso, né una vera specialità, ma fabbrica sé stesso a seconda delle esigenze. Meritava di essere lui a portare l'Italia in finale: ha saputo aspettare e tacere, e oggi è un cardine di questa Nazionale.