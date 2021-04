Cluster Covid-19 in casa Empoli: colpite anche le giovanili. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Cluster Covid-19 per quanto riguarda l'Empoli, pesantemente colpito dal virus non solo a livello di prima squadra - con l'USL che ha addirittura sospeso le attività fino al 7 aprile - ma anche di giovanili, con la Primavera che conta a oggi 16 positivi e probabili contagi da variante.

Uno stop che mette a repentaglio il campionato di Serie B, e che vede i toscani costretti a chiedere il rinvio delle imminenti partite con Cremonese e ChievoVerona, ma forse anche quella di venerdì prossimo contro la Reggiana.

Un primo rinvio è stato accordato, e la gara contro la formazione lombarda, in programma quest'oggi e valida per la 31^ giornata del campionato, non si giocherà.

Di questo ha parlato la stampa nazionale, con il Corriere dello Sport che apre con "Empoli ha chiesto il “jolly”. Ma con il Chievo è un rebus", per proseguire poi: "Sì è fatta attendere diverse ore, ma alla fine l’ufficialità del rinvio della partita con la Cremonese (in programma oggi alle 18), è arrivato nel pomeriggio di ieri. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega B si legge che la partita «è stata rinviata a data da destinarsi vista l’istanza presentata dall’Empoli F.C. in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020, che norma il rinvio delle gare per Covid-19». L’Empoli ha usufruito del cosiddetto “jolly”, concesso dal regolamento se nell'arco temporale tra l’ultima gara disputata e le 48 ore antecedenti la gara successiva, risultino positivi più di 8 calciatori del club. Il numero preciso dei contagiati non è stato comunicato, ma almeno una dozzina di tesserati. ASL E CHIEVO. Resta invece un grosso punto interrogativo su quello che accadrà per la partita contro il Chievo, fissata a lunedì 5 aprile. L’ASL ha imposto lo stop a ogni attività della prima squadra, compreso quindi lo svolgimento della partita, fino al prossimo 7 aprile e la società azzurra è obbligata a rispettare questa imposizione. La possibilità del rinvio è stata sfruttata per la partita con la Cremonese, quindi teoricamente l’Empoli è tenuta a disputare la sfida con i veneti".

Fa eco La Gazzetta dello Sport: "Cremonese-Empoli di oggi è stata ufficialmente rinviata, non si giocherà nemmeno Empoli-Chievo di lunedì e bisogna vedere cosa succederà per Reggiana-Empoli del 9. Il focolaio di Covid 19 ha investito la capolista (11 positivi), e l’Asl ha sospeso l’attività della squadra (in quarantena fino al 7). La comunicazione del club alla Lega B - pur citando un articolo dello Statuto non idoneo - è stata tramutata nel jolly previsto dal regolamento, che dunque vale per la gara di Cremona: il recupero potrebbe essere il 13 o il 14. Per lunedì invece i casi sono due: o c’è un accordo con il Chievo, oppure la palla passa alla giustizia sportiva che dovrebbe comunque seguire l’iter di Lazio-Torino (quindi la gara dovrà comunque essere giocata). Resta poi da vedere cosa succederà per la terza partita, l’anticipo del 9 a Reggio Emilia".

Chiude Tuttosport: "Empoli, la grana è lunedì. Oggi non va a Cremona ma per la gara con il Chievo sarà un rebus". Nel dettaglio: "Si prepara un finale di stagione caldo per la capolista Empoli, quella Serie A che pareva in tasca (+8 sul terzo posto), potrebbe più non esserlo, causa covid, forse l’avversario più difficile da affrontare per lo squadrone di Dionisi.

Ricapitoliamo: il club toscano ha un focolaio di covid nel gruppo squadra, si parla di 13 elementi postivi al tampone. L’Asl locale ha imposto il blocco delle attività fino al 7 aprile. Dunque non può disputare le gare previste oggi a Cremona e lunedì in casa col Chievo. Dopo la sentenza del Coni su Juve-Napoli, che ha stabilito che il documento della Asl è prevalente e che dunque si giocherà quando si potrà, senza 3-0 a tavolino, i toscani si aspettavano che la Lega B venisse loro incontro e fosse lei a sancire il rinvio delle due partite".

Sulla stampa locale, spazio a Il Tirreno - ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato: "Cremonese-Empoli rinviata, ma il Covid picchia ancora". "La tempesta Covid è ancora sui cieli dell'Empoli. E dopo essersi abbattuta sulla truppa di Alessio Dionisi (13 positivi, undici calciatori e due dello staff), ora tocca alla Primavera: 16 i casi positivi, nel gruppo squadra (cioè giocatori e dirigenti) con cinque casi tra ragazzi che già avevano avuto il virus, e, dunque, fanno ipotizzare (dall'Asl, non dal primo venuto) la presenza delle temute varianti", la chiosa.