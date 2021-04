Empoli, il Covid-19 colpisce anche la Primavera: 16 positivi. Possibile contagio da variante

vedi letture

Non solo la prima squadra: il Covid-19 ha falcidiato anche la Primavera dell'Empoli, che conta 16 positività nel gruppo squadra, con tanto di sospetto contagio da variante.

Riportiamo di seguito il comunicato della formazione azzurra:

"Empoli FC comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo FIGC effettuati in data 31 marzo, sedici componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19.

Tra questi anche 5 soggetti già risultati in precedenza positivi al COVID 19, dato che porta a sospettare un contagio da variante, come ipotizzato dall’Azienda USL Toscana Centro.

I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa.

Empoli FC rende inoltre noto che, in virtù di ciò, l’Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell’attività della squadra Primavera per quattordici giorni, con tutti i componenti del gruppo squadra che sono stati posti in quarantena presso il loro domicilio come da normativa vigente".