Colpo Fiorentina, ecco Gattuso. QS-La Nazione: "La mossa che rilancia le ambizioni viola"

vedi letture

Come riportato dall'edizione odierna del QS-La Nazione, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina, contro ogni pronostico. Una mossa controcorrente, a sorpresa quella della dirigenza viola che con il più classico dei blitz ha raggiunto l’accordo con il tecnico che è sempre stato in cima alla lista delle preferenze del presidente Rocco Commisso e del figlio Giuseppe, anche in tempo non sospetti. Uno scatto decisivo nella mattinata di ieri, dopo il contatto, per respingere la concorrenza che aveva iniziato a pensare in modo concreto a Rino, Lazio su tutte, nel momento in cui non c’erano più certezze sul futuro di Inzaghi. La Fiorentina appena ha capito che i margini di manovra erano rimasti inalterati e che De Laurentiis aveva salutato il suo tecnico, con una solidità e determinazione rara ha rotto gli indugi.