Colpo Ricci per il Torino. Tuttosport: "In granata guadagnerà più del doppio"

Tutto in poche ore: il Torino ha praticamente chiuso per il trasferimento in granata di Samuele Ricci, promettente centrocampista di proprietà dell'Empoli. La formula concordata con il club azzurro - scrive oggi Tuttosport - è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, più 2 di eventuali bonus. L'operazione non può ancora dirsi conclusa, ma siamo alle battute finali: rispetto al contratto in essere con i toscani, il centrocampista andrà a guadagnare più del doppio in granata.