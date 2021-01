Colpo Torino a Parma. La Stampa: "Finalmente la squadra granata può cambiare pagina"

"Finalmente la squadra granata può cambiare pagina", titola stamane La Stampa dopo il colpo al Tardini di Parma. Il successo in casa dei ducali ha il sapore della piccola impresa, tre gol fatti e zero subiti. Un balzo in avanti che toglie di dosso l'ultima posizione in classifica e riattacca i granata al trenino davanti. Giampaolo ha retto l'urto della pressione ed i suoi ragazzi con lui. Una pressione trasformata, per una volta, in energia positiva: il gol di Izzo ed il sigillo di Gojak cambiano la storia granata, fatta fino a poche ora fa di rimonte subite e sorpassi mentre sta per calare il sipario. Il toro ha vinto la sua seconda sfida stagionale, dopo il colpo di Genova, gestendo la parentesi negativa senza lasciarsi travolgere.