Cornelius-Kucka illudono. Corriere dello Sport: "Poi il Parma ci ricasca"

Come sottolinea il Corriere dello Sport, al Parma ieri non sono bastati due gol di vantaggio (con Cornelius e Kucka) per centrare una vittoria che rappresentava l'ossigeno. Un amaro in bocca che i crociati conoscono bene: all'andata di Udine persero all'88', in casa di Milan e Inter furono raggiunti nel recupero. Sul campo del Sassuolo un rigore negò il successo al 92'. Il Parma è fermo a due vittorie stagionali. "In Serie A se hai l'occasione per ammazzare l'avversario devi farlo", ha dichiarato un rammaricato D'Aversa.