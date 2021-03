CR7 inesistente, il primo ad affondare. Tuttosport: "La Juve ricominci da Chiesa"

"La Juve ricominci da Chiesa". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica ai bianconeri nell'edizione odierna. Il suo spirito, il suo carattere, la sua testa e anche la sua juventinità sono da esempio. La squadra di Pirlo però esce ancora pagando errori di approccio e di mancanza di cattiveria agonistica. Ronaldo è inesistente, impalpabile, protagonista di errori mai visti e perfino pasticcione in barriera sul 3-2. Lui che doveva salvarla la affonda, adesso c'è pesantezza mentale, manca l'incoscienza. Per questo è meglio ripartire dai giovani che possono farlo da zero.