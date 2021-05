Crollo Juventus. La Gazzetta dello Sport: "Il peggior CR7, male anche Chiesa e Cuadrado"

vedi letture

"Il peggior CR7, male anche Chiesa e Cuadrado", chiosa La Gazzetta dello Sport. Crolla tutto e crollano tutti. Cristiano Ronaldo è stato il simbolo del ciclo, della tentata scalata alla Champions e al fatturato, ma fa effetto vederlo normale. A Udine aveva risolto per tutti, ieri il nulla. Non ha mai calciato in porta. Con Allegri e Sarri è stato complesso da gestire, ma inattaccabile individualmente. Quest'anno ha bucato anche le grandi serate e non è uomo da accettare lo scivolo verso la mediocrità. Oggi immaginare un altro anno in bianconero è davvero complesso. Ma ieri tutta la Juventus non è pervenuta, con Chiesa e Cuadrado, i migliori della stagione, che hanno fatto anche loro una brutta figura. Morata poi, è scomparso.