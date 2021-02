Crosetti su La Repubblica: "Atalanta-Real, l'arbitro ha una discarica al posto del cuore"

"C'è un arbitro che al posto del cuore non ha un bidone dell'immondizia, ma un'intera discarica". Esordisce così Maurizio Crosetti, che nel consueto corsivo per La Repubblica fornisce il suo punto di vista su Atalanta-Real Madrid, interrogandosi se tutti gli errori che in questa tornata di gare europee hanno danneggiato le squadre italiane siano frutto solamente del destino oppure no: "Certe topiche potevano essere ammesse prima del VAR, non ora - sentenzia il noto giornalista -. L'utilizzo del marchingegno in Europa è depotenziato, quasi svilito, e questo è inaccettabile". In quello che è stato probabilmente il punto più alto della sua storia, l'Atalanta è stata brava a non perdere il filo e a resistere a lungo in inferiorità numerica, nonostante l'espulsione ingiusta di Freuler. Poi, però, è arrivato il gol di Mendy: "Adesso passare a Madrid sarà durissima. Restano negli occhi i gesti di una gara speciale, piena di rimpianto, rabbia e contenuti".