Cucci sul QS: "Pirlo vince in stile Allegri. Ora tornerà al tiki taka della mutua?"

Italo Cucci sul QS analizza e commenta il successo della Juve di Andrea Pirlo in Supercoppa. "Pirlo vince in stile Allegri. Ora tornerà al tiki taka della mutua?" scrive il giornalista. E poi ancora: "Gli juventini non erano mai stati così Allegri dai tempi di Sarri. E hanno vinto. (...) La nona di Pirlo è dunque 'plagiata' da Allegri, il tecnico tutta prassi, quel che conta è vincere, ma avete visto l'ingrugnato Maestro che sorrisi esibiva dopo la vittoria? (...) E adesso cosa farà, tornerà indietro al titic-titoc (il tiki-taka della mutua) esibito contro la Viola o alle mosse riflessive paralizzanti studiate per affrontare l'Inter?".