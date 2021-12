D'Amico a Tuttosport: "Rinnovo di Dybala come una partita a poker. La crisi influirà"

Il procuratore Andrea D'Amico ha così parlato ai microfoni di Tuttosport del rinnovo di Paulo Dybala: "E' come una partita a poker. A me risulta che un accordo di massima sia stato trovato ad ottobre, anche se non è ancora stato formalizzato. La Juventus ha interesse a non perdere il valore del giocatore". Su cosa farebbe lui con un suo giocatore: "Se ho un alternativa in tasca tengo duro, altrimenti dico al mio assistito di firmare subito. Anche perché la situazione è critica, c'è crisi. Si sente e i giocatori la subiranno. Tutti si va incontro ad un periodo difficile".