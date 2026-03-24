Da Venturino a Robinio Vaz e non solo, Il Romanista titola: "Baby boom"

Contro il Lecce Gasperini ha chiuso la partita, vinta 1-0, con un tridente inedito e dalle sfumature green: Venturino-Robinio Vaz-Arena. Una media età di 18,3 anni, persino più bassa della Primavera giallorossa. "Baby boom", riassume il fenomeno Il Romanista, che non manca di evidenziare le tante assenze avute dal tecnico di Grugliasco in quest'ultimo periodo. D'altronde l'ex allenatore dell'Atalanta sta facendo il possibile per ovviare ai forfait per infortunio, in particolar modo in attacco, con Ferguson, Dobvyk, Dybala.

Della sfilza di infortuni ne ha parlato recentemente il direttore sportivo Massara: "Gli infortuni succedono a tutte le squadre, soprattutto in questa fase della stagione: abbiamo disputato oltre 30 gare, purtroppo sono concentrate tutte nello stesso reparto, quello offensivo. Dobbiamo comunque essere in grado di rispondere e fare meglio".

Salvo poi focalizzarsi sui problemi in difesa palesati di recente: problemi in difesa: "Paradossalmente nel momento in cui davanti abbiamo molti infortunati, popi abbiamo trovato maggiore prolificità. Invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva che non ridimensionerei ai difensori ma a tutta una fase. Il mister sta lavorando per ritrovare quella capacità di non subire gol che ci ha accompagnato per lunghi tratti della stagione".

Infine ha parlato di due giocatori specifici della Roma: "El Aynaoui e Pisilli titolari? Due giocatori forti, che hanno fatto bene. El Aynaoui ha fatto una bella prima parte di stagione, poi in Coppa d'Africa è stato uno dei giocatori migliori. In quel periodo in cui lui era fuori, Pisilli ne ha approfittato dimostrando qualità e continuità. Puntiamo tantissimo su entrambi".