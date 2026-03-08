Genovese, genoano, nel "suo" stadio: emozioni al debutto dal 1' di Venturino con la Roma

La prima volta non si scorda mai. E se il debutto di Lorenzo Venturino dal primo minuto con la maglia della Roma è nella sua Genova contro il Genoa le emozioni sono garantite. Gian Piero Gasperini ha deciso la formazione che scenderà in campo oggi contro i rossoblù dell'ex Daniele De Rossi e ha optato per il neoacquisto del mercato di gennaio come trequartista insieme a Pellegrini alle spalle dell'unica punta Malen. Una decisione per certi versi a sorpresa quella del mister giallorosso che lascia in panchina Zaragoza.

Ennesimo prodotto del vivaio del Genoa

Sarà una grande occasione per il ragazzo classe 2006, tifoso nonché ennesimo prodotto del vivaio rossoblù. Arrivato nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto è la prima volta che in stagione parte con una maglia da titolare. Segno della fiducia che l'allenatore ha nei suoi confronti e di come lo ha valutato nel corso degli allenamenti in settimana convincendolo a schierarlo dal primo minuto.

Cinque presenze con la Roma

Con la maglia del Genoa in stagione ha collezionato solamente due presenze da subentrato, sei minuti contro la Lazio e 32 contro il Parma sempre a Marassi. Con la Roma invece ha trovato maggiore spazio giocando già cinque partite, sempre partendo dalla panchina, contro Milan, Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. Oggi la grande occasione da titolare. Nel suo stadio. Contro il "suo" Genoa.