Roma, Venturino: "Molto grato al Genoa, ma per me oggi sarà una partita come le altre"

Lorenzo Venturino, esterno ex Genoa che oggi giocherà la sua prima gara da titolare con la Roma, ha presentato così il match del Ferraris a Sky Sport: "Grande emozione per me, è la prima da titolare con la Roma. Non sarà però la mia prima partita in Serie A, quindi sarà una gara come le altre e cercherò di dare il meglio".

Sul ruolo: "Giocherò da esterno, nel mio ruolo. Cercherò di toccare più palloni possibile e provare a creare superiorità numerica".

Sul suo passato al Genoa: "Sono molto grato a tutto il percorso che ho fatto col Genoa, ma ora sono concentrato sulla Roma e sono molto felice".