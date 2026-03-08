Roma, Venturino su Gasperini: "In un mese e mezzo vedo miglioramenti"

Lorenzo Venturino, scelto titolare nella sfida contro la sua ex squadra, ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono molto grato al Genoa per quanto mi ha dato: dal settore giovanile al mondo dei professionisti. Ora indosso la maglia della Roma e darò ovviamente il massimo in campo. Mi auguro di giocare nel miglior modo possibile, quando vengo chiamato in causa: questo è ciò che cerco di portare avanti. Con il mister c'è un ottimo rapporto, da quando sono arrivato mi sta aiutando tantissimo: in un mese e mezzo sento dei miglioramenti e sto provando a prendere più possibile".

Tenere a distanza Como e Juventus. E' l'obiettivo della Roma che fra poco più di un'ora scenderà in campo al "Ferraris" di Marassi contro il Genoa del grande ex De Rossi. La squadra di Gasperini, anche lui ex di serata, è a quota 51 punti come i lariani e uno in più dei bianconeri e con un successo si consoliderebbe al quarto posto. Traguardi diversi ma stessa voglia di vittoria per i rossoblù che invece vogliono tenere a distanza la zona retrocessione e soprattutto regolarsi finalmente una vittoria contro una big del nostro campionato.

Le formazioni ufficiali



De Rossi cambia il suo Genoa e sorprende lasciando in panchina Malinovskyi per Junior Messias mentre sulla corsia di destra c’è Sabelli con Ellertsson che passa a sinistra. In cabina di regia spazio come sempre a Frendrup con Masini mezz’ala destra. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez con Ekuban che vince il ballottaggio con Vitinha ed Ekhator al posto di Colombo.

Senza Wesley, Gasperini si affida a Rensch sulla fascia destra mentre in attacco alle spalle di Malen c’è capitan Pellegrini al fianco del giovane Venturino al debutto dal primo minuto in Serie A. A centrocampo con Koné gioca Pisilli mentre Tsimikas agisce sulla fascia sinistra. In difesa davanti Svilar spazio a Mancini, N'Dicka e Celik.