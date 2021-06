Dal gioco show alla difesa di ferro. Il QS: "Ecco perché l'Italia può sognare"

"C'è stato un tempo in cui gli allibratori guardavano all'Italia con uno sguardo un po' così". Esordisce così il QS in edicola questa mattina. Quando è stato raccontato a Mancini che i bookmakers avevano messo 5 o 6 squadre davanti agli Azzurri per la vittoria dell'Europeo, ha reagito con un ghignetto dei suoi. Stupisce la filosofia di gioco, il coraggio di fare sempre la partita e il coinvolgimento da parte di tutti. In queste due gare inoltre, la difesa è stata pazzesca con Acerbi, entrato al posto di Chiellini infortunato, che non ha fatto rimpiangere il capitano a fianco di Bonucci. Senza considerare che Donnarumma ha parato pochissimo fino ad oggi. Infine il giornale sottolinea come la qualità offensiva sia tantissima: da Berardi a Chiesa, da Insigne a Bernardeschi, fino a Spinazzola, ma l'ultimo capolavoro di Mancini è un altro: stimolare immobile nella concorrenza con Belotti e "scolpirlo".