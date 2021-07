Dall'apocalisse all'apoteosi. La Gazzetta dello Sport: "Italia in finale, grazie Mancini"

L'Italia soffre e d'orgoglio batte la Spagna e approda in finale. Partita durissima quella di ieri dove gli spagnoli sono stati superiori nel palleggio ma non nel cuore. Infatti l'Italia ha saputo soffrire lasciando che gli spagnoli facessero il solito tiqui taca ma lottando con le unghie e con i denti e mostrando il carattere di questa squadra che si esalta nelle difficoltà. Oggi conosceremo l'avversario di domenica a Wembley, lo stesso stadio illuminato col colori del tricolore quando in Italia è scoppiato il Covid, ma dopo essere stati spettatori del Mondiale in Russia, siamo a un passo dall'essere sul tetto d'Europa. Dall'apocalisse all'apoteosi, Mancini ha preso un gruppo demotivato e l'ha reso squadra, tosta e gagliarda.