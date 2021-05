De Boer a Tuttosport: "La Juve fa bene a De Ligt. Lo vedo capitano bianconero"

Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter e attuale ct dell'Olanda, ha parlato a Tuttosport del difensore della Juventus Matthijs de Ligt: "Sta giocando tanto e sempre su ottimi livelli, l'Italia è famosa per la difesa e a lui sta facendo benissimo giocare con centrali del calibro di Bonucci e Chiellini. Ha tutto per poter diventare capitano della Juve, è un leader nato e possiede grande personalità: quando aveva 18 anni infatti è stato capitano di un altro storico club come l'Ajax".