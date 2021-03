De Laurentiis twitta: "Bravo Gattuso". Ma per Il Mattino: "Rino andrà via"

Potrebbero non bastare gli ultimi buoni risultati a risanare la frattura tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Così Il Mattino oggi in edicola titola: "Rino andrà via". Nonostante la vittoria sulla Roma ed i conseguenti complimenti del patron azzurro, arrivati via Twitter, il tecnico dovrebbe comunque salutare a fine stagione, dopo il gelo dei mesi scorsi.