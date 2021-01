Derby di Coppa. Sconcerti sul Corriere della Sera: "Inter-Milan, non prendetevi troppo sul serio"

"Inter-Milan, non prendetevi troppo sul serio". Queste le parole che Mario Sconcerti utilizza sul Corriere della Sera in edicola stamani. L'analisi interessante del direttore si basa su un dato inconfutabile: chi ha vinto la Serie A dal 2013 ad oggi non è mai stato più di 4 volte senza segnare. All'Inter e al Mlan è capitato solo una volta e ad entrambe sabato scorso, la Juventus 2 volte e la Lazio una sola. Il derby di oggi fa avvertire colpi di vento, instabilità, ci si riflettono le incertezze della gente, lo sfinimento di un cammino che può disilludere di curva in curva. L'Inter è questa qua, non migliora nel gioco, ma è già possente così. Il Milan ha dimenticato i meccanismi della sua squadra base ed una sconfitta peserebbe molto. Nerazzurri contro rossoneri deve essere un divertimento: Conte lo considera una debolezza, Pioli lo conosce. Non accettino che sia un macigno.