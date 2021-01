Djorkaeff a SportWeek: "Conte all'Inter? All'inizio ho criticato la scelta, ma sta facendo bene"

Youri Djorkaeff, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportWeek: "Conte all'Inter? All'inizio ho criticato la scelta, ma sta facendo bene". Le sue parole sui nerazzurri: "Seguo ancora l'Inter ma ultimamente non riesco a guardare le partite senza pubblico: dopo 15 minuti cambio canale, il calcio senza tifosi mi annoia. Quanto all'Inter, è importante che cominci a mettere le fondamenta per un progetto vincente, che si costruisce in 2-3 anni. E c'è bisogno che tutti remino nella stessa direzione. Ci vuole tempo, che nessuno nel calcio sembra avere". Djorkaeff ha parlato di Conte all'Inter: "All'inizio ne ho criticato la scelta ma quando io sono via dall'Inter è arrivato Lippi, quindi...penso però stia facendo un buon lavoro e questo è l'importante".