Domani c'è la Spagna, Corriere dello Sport: "Passiamo col rosso"

Il Corriere dello Sport e la scaramanzia Azzurra: "Domani c'è la Spagna. Passiamo col rosso". Simpatica coincidenza per l'Italia: 5 vittorie su 5 agli Europei, battute tutte nazionali che hanno la maglia rossa, ovvero Turchia, Svizzera, Galles, Austria e Belgio. E la prossima avversaria, la Spagna, ha la maglia rossa. L'eventuale finale? L'Inghilterra ha la maglia bianca ma la seconda è rossa, la Danimarca è rossa. Siamo tornati a 9 anni fa, a Euro 2012. Non c'erano gli ottavi ma ai quarti giocammo contro l'Inghilterra, poi Germania e Spagna in finale. Ora due di quelle avversarie potrebbero ritrovarsi nel cammino dell'Italia, a ordine invertito.