Donnarumma senza squadra. Gazzetta dello Sport: "L'Italia una vetrina per l'eurodisoccupato"

"Donnarumma senza squadra. L'Italia una vetrina per l'eurodisoccupato" scrive Gazzetta dello Sport. Il portiere della Nazionale è ancora senza squadra, a 4 giorni dall'inizio dell'Europeo. Lui però appare sereno, ha imparato a impermeabilizzarsi, a tirarsi fuori dai problemi. Per questo Mancini, anche se rassegnato a sentire ancora il nome di Donnarumma quando si parla di mercato, appare tranquillo. Gigio è apparso sereno contro la Repubblica Ceca in amichevole ed è pronto alla vetrina dell'Europeo. Non ne ha bisogno ma male non farà.