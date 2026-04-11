Dubbi di formazione per Cuesta. Gazzetta di Parma:"Contro il Napoli spazio ad Elphege"
"Parma, missione salvezza contro il Napoli". La città si scalda per l'appuntamento di domenica alle ore 15:00, quando la banda di Cuesta cercherà di mettere il sigillo definitivo sulla permanenza in Serie A. Con 35 punti già messi in cascina, i gialloblù ospitano i campioni d'Italia guidati da Antonio Conte, reduci da cinque successi consecutivi e lanciatissimi nella rincorsa scudetto. Per il tecnico spagnolo il rebus principale riguarda l'attacco, dove l'assenza per squalifica di Pellegrino obbliga a scelte drastiche per scardinare la difesa azzurra.
Le opzioni al centro del tridente sono due e diametralmente opposte: lanciare il giovane gigante Elphege, nonostante il minutaggio ridotto e la poca esperienza, oppure rivoluzionare l'assetto tattico con Ondrejka nel ruolo di "falso nueve" accanto a Oristanio e Strefezza. Quest'ultima soluzione rappresenterebbe una novità assoluta per il gioco di Cuesta, basato solitamente su un centravanti di peso, ma la tranquillità della classifica permette qualche azzardo. L'obiettivo resta comunque quello di ripetere l'impresa dell'andata, quando il Parma seppe alzare il muro al Maradona portando a casa un pareggio d'oro.
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