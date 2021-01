Dzeko come il Papu Gomez. Il Messaggero: "Separato in casa"

Dzeko come il Papu Gomez. Questa l'analogia che evidenza Il Messaggero e che ha un suo fondamento. Perché la rottura tra Edin e Fonseca è molto simile a quella occorsa tra Gasperini e il Papu. Motivi diversi ma che scivolano entrambi sul piano comportamentale. La differenza sta nel comportamento della società dove a Bergamo Percassi intervenì subito sulla questione, mentre a Trigoria tutto tace. La palla ce l'ha la società. Perché l'Atalanta, Gomez l'ha messo sul mercato. Della serie: o trova una sistemazione altrove oppure rimane in tribuna sino a giugno. E la Roma? Ad 8 giorni dal termine del mercato i tempi sono ristretti. Sia per cederlo che per trovare un eventuale sostituto. servirebbe un sostituto. Che al momento si fatica a inquadrare. Per il momento rimane separato in casa.