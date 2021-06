Eder al Secolo XIX: "Panchina Sampdoria? Iachini merita un'altra chance"

Intervista a Secolo XIX per Eder, ex attaccante della Samp: "Panchina Sampdoria? Iachini merita un'altra chance". L'ex giocatore del Doria, oggi al San Paolo in Brasile dopo la disavventura con lo Jangsu Suning, ha parlato della corsa alla panchina doriana: "Giampaolo è l'allenatore che conosce meglio la situazione, cura i dettagli. Con mister Iachini ho un legame più affettivo, mi ha dato tantissime opportunità sia quando mi ha portato al Brescia nel mio primo anno di A, poi alla Samp abbiamo fatto un anno indimenticabile risalendo in A dopo essere arrivati in un momento difficilissimo. Tifo un po' per lui perché penso meriti un'altra chance". Eder ha poi confessato di aver parlato con Iachini in passato: "Mi ha sempre manifestato il desiderio di tornare".