Corriere della Sera: "Dietro Pirlo l'ombra di Allegri. Decisiva la sfida con il Napoli"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Dietro Pirlo l'ombra di Allegri. Decisiva la sfida con il Napoli". Il recupero con i partenopei sarà decisivo per il destino del tecnico. Una vittoria e una buona prestazione lo terranno in sella, in caso contrario Agnelli potrebbe richiamare subito Allegri.