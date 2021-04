Corriere di Verona: "Missione compiuta. Hellas corsaro a Cagliari e salvezza sicura"

"Missione compiuta. Hellas corsaro a Cagliari". Questo il titolo che il Corriere di Verona in edicola stamani dedica ai gialloblù. Sardi insicuri e troppo molli, gli ospiti corrono giusto un paio di rischi, poi la sblocca Barak e la squadra di Semplici non punge più così Lasagna la chiude in contropiede. Scorrono i titoli di coda per Juric ed i suoi uomini perché, con questi tre punti, ha decisamente archiviato ed ipotecato il discorso salvezza. Non poteva che succedere a Pasqua.