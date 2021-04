Il Messaggero: "Champions, la Lazio c'è. E la Roma si butta via".

"Champions, la Lazio c'è. E la Roma si butta via". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina utilizza nella parte centrale della prima pagina. I biancocelesti battono lo Spezia per 2-1 con un rigore di Caicedo all'89' . Successo e sorpasso sulla Roma che pareggia con il Sassuolo e adesso è settima. Resta solo l'Europa League per salvare la stagione.