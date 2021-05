Il Messaggero, possibile clamoroso ritorno alla Roma: "Quale futuro per Totti?"

"Quale futuro per Totti?". Questo il titolo che Il Messaggero dedica al suo interno nell'edizione odierna allo storico capitano della Roma. Francesco ha aperto ad un suo ritorno a Trigoria in veste di dirigente: è attratto dalla nuova proprietà e dall'idea di poter lavorare con un allenatore del calibro di José Morinho. Sarebbe un riferimento sia per il tecnico che per i calciatori.