La Stampa: "Torna lo Special One alla Roma per tre anni: 'Daje'"

"Torna lo Special One alla Roma per tre anni: 'Daje'". Questo il titolo che La Stampa ha utilizzato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano. Colpo a sorpresa dei giallorossi, ingaggiato l'ex Inter per le prossime tre stagioni al posto di Fonseca che comunque finirà la stagione sulla panchina della Roma. Il portoghese torna in Italia 11 anni dopo il Triplete con l'Inter e fa schizzare il titolo del club in Borsa: +21,02%, sospeso per eccesso di rialzo.