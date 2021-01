Empoli superstar: al giro di boa è vetta della Serie B. Le aperture dei quotidiani

Una gara in più del Cittadella, ma un distacco di cinque punti non colmabile nella gara appunto mancante: ecco quindi che l'Empoli di mister Alessio Dionisi, nonostante il pari di ieri sul campo del Lecce, chiude il girone di andata in vetta alla classifica, con 38 punti in 19 partite. Numeri che parlano da soli.

E che potevano amplificarsi se i toscani al "Via del Mare" non avessero sprecato il doppio vantaggio. Così, il Corriere dello Sport in merito, "Lecce, che orgoglio! L’Empoli non scappa", proseguendo poi: "Nel giro di undici minuti di un convulso finale il Lecce acciuffa un prezioso pareggio dopo essere stato alla mercè di un Empoli che sembrava incontrastato padrone del campo. Il solito Mancosu e un giovane rampante Rodriguez beffano l’Empoli: il capitano gettando il cuore oltre l’ostacolo e scaraventando in rete un prezioso pallone servitogli da Listowski e servendo l’assist del pareggio; il 19enne spagnolo ha ripetuto l’impresa di fine dicembre quando entrò in campo, segnò il gol della vittoria col Vicenza e uscì per infortunio".

"Rimonta Lecce: Empoli beffato al 90'" è invece l'apertura di Tuttosport. Che sulla gara parla così: "Il Lecce con tutta la sua forza e voglia di non perdere riesce a ribaltare un 2-0 che l’Empoli sembrava avesse messo già in cassaforte. Bravo Corini nel non sbagliare i cambi, un po’ superfluo Dionisi nel pensare che i giallorossi avessero finito la benzina".

Chiude La Gazzetta dello Sport: "Empoli show per 70’. Poi si sveglia il Lecce ed è un pari... Real". "Dopo una lezione di calcio durata quasi 70 minuti, avanti di due gol con Haas e La Mantia, l’Empoli ha pensato di fare ricreazione. Annichilito sin lì dalla capolista, il Lecce è salito in cattedra e ha realizzato una spettacolare rimonta: è finita 2-2, con le reti di Mancosu e Rodriguez (2 centri in 2 gare, 53 minuti complessivi per la punta della cantera del Real Madrid)", la chiosa.